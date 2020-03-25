3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في سوريا

أعلنت وزارة الصحة السورية عن تسجيل ثلاث إصابات بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع الإجمالي بذلك إلى أربع حالات.

وأعلنت الحكومة السورية الثلاثاء فرض حظر تجول ليلى من السادسة مساءً للتصدى لفيروس كورونا.

وكان المبعوث الأممى إلى سوريا طالب بوقف كامل وفورى لإطلاق النار فى عموم البلاد لتسهيل الجهود الخارجية لمواجهة فيروس كورونا.

وحتى ظهر الثلاثاء، أصاب كورونا نحو 396 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 17 ألفا و200، فيما تعافى قرابة 104 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولًا عديدة على إغلاق حدودها، تعليق الرحلات الجوية، فرض حظر التجول، تعطيل الدراسة، إلغاء فعاليات عديدة، منع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

