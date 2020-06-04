3 إصابات جديدة بكورونا لأطفال أشقاء في قرية فلسطينية

بهذا يرتفع إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين إلى 642 حالة منها 69 في قطاع غزة و179 في القدس وتوفيت خمس حالات منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي.

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة يوم الخميس إن سيدة مصابة بفيروس كورونا نقلت العدوى إلى أطفالها الثلاثة في قرية برطعة بالضفة الغربية.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي أن الأطفال أعمارهم عامان وخمسة أعوام وستة أعوام، وكان قد تم إعلان إصابة الأم يوم الأربعاء.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة يوم الخميس إنها سجلت ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا بين الموضوعين في الحجر الصحي.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابات بين الفلسطينيين إلى 642 حالة منها 69 في قطاع غزة و179 في القدس وتوفيت خمس حالات منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي.

وتخضع الأراضي الفلسطينية لحالة الطوارئ للشهر الرابع على التوالي رغم عودة مظاهر الحياة فيها إلى طبيعتها مع عودة الموظفين الى العمل وإعادة فتح كافة المرافق الاقتصادية والمساجد والكنائس.

