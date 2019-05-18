3 اشياء تزعج محمد بن سلمان

في تحليله لشخصية ولي العهد السعودي، وجد الاعلامي المصري عمرو اديب 3 اشياء تزعج الامير محمد بن سلمان

وحدد اديب الامور امزعجة للامير السعودي:

- البطء في تنفيذ القرارات

- التراخي في الإنجاز

-اختلاق أعذار لعدم الإنجاز

ووصف اديب ابن سلمان بانه رجل يسابق الزمن، وبات يتخلى عن العادات السلبية السيئة مثل مجاملة بلاده لجهات ودول وتحول الامر الى ضرورة وقوف تلك الاطراف في موقف المساند مقابل الدعم السعودي، كما بات ولي العهد يرفض شراء الخواطر السياسية بالمال السياسي أو تجنب المواجهات مع الأشرار في الداخل أو المنفعة لتأجيل المتاعب

ووصفه بالقول "هذا رجل طيب، كريم، خلوق، يحترم من يكبره في السن أو يزيد عليه في العلم، لكنه لا ينسى ثأره، ولا يغفر الإساءة المتعمدة، ولا يسامح في حقوق الوطن أو المواطنين ” .

واشار في مقال له ان ولي العهد السعودي يقود أكثر من 16 مجلساً تنفيذياً واستشارياً، وهو أكثر مسؤول استعان بكبريات الشركات العالمية والإقليمية والمحلية للاستشارة في عمليات الإصلاح الشامل، وختم بالقول ” وبالتأكد من أنه قد نضج على نار هادئة.