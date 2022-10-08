تحديث مستمر: 3 اصابات خطيرة لجنود اسرائيليين في عملية بالقدس

اصيب 3 جنود اسرائيليين في هجوم مسلح على حاجز لقوات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة واكدت مصادر متطابقة ان احدى الاصابات خطيرة واخرى ميؤوس منها

وافادت الشرطة الاسرائيلية باصابة مجندة وحارس أمن من قبل مهاجم فلسطيني قالت انه وصل إلى حاجز شعفاط في القدس المحتلة وأطلق النار من مسافة قصيرة بالإضافة لإطلاق نار من مركبة مسرعة وفرو من المكان.

وقالت مصادر ان السائق قام بتسليم نفسه وهو من عائلة ابو سالم فيما والمنفذ حر طليق

موقع واللا العبري نقل عن إذاعة الجيش الاسرائيلي: السائق الذي تم اعتقاله، لا صلة له بالعملية، فيما اعلن موقع انتلي نيوز العبري الى ان التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن سائق السيارة لا علاقة له بالهجوم.

مؤسسة الإنقاذ زاكا، أكدت أن أحد المصابين في عملية إطلاق النار عند حاجز شعفاط حالته خطيرة والثاني حالته حرجة جدا والثالثة ميؤوس منها وترددت انباء عن مصرع المجندة الاسرائيلية

💥عاجل

قوات اليمام وصلت لمكان العملية وتستعد قوات كبيرة لاقتحام مخيم شعفاط pic.twitter.com/qzZEMEAIbx — محمود أبوصالح 🇵🇸 (@_Mahmoud_y_a) October 8, 2022

وفي التطورات

وصلت قوات اليمام لمكان العملية وتستعد قوات كبيرة لاقتحام مخيم شعفاط

واللا العبري نقلآ عن إذاعة الجيش الاسرائيلي: وصل المنفذ إلى حاجز شعفاط مشيا على الأقدام وقام بإطلاق النار عندما اقتربت القوات لتفتيشه، ويجري التحقيق في علاقة سيارة فرت من مكان الحادث به

الشرطة الاسرائيلية : قائد لواء القدس، دورون ترجمان، وصل الى مكان العملية في شعفاط ,وتقوم القوات الخاصة ومروحية للشرطة، تجري عمليات بحث عن المشتبه به في العمل على نطاق واسع؛ وفق قولها.

إصابات في الرأس.. عملية فدائية على حاجز للاحتلال قرب مخيم شعفاط في #القدس المحتلة قبل قليل وتسجيل 3 إصابات، انسحب المنفذون من مكان العملية بسلام pic.twitter.com/BIHFXvyaFz — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) October 8, 2022

استدعاء القوات الخاصة، وطائرات مسيرة للبحث عن السيارة التي نفذت عملية إطلاق النار نحو الجنود الإسرائيليين في شعفاط بالقدس.

قوات الاحتلال تقتحم مخيم شعفاط شمال شرق القدس وتطلق قنابل الغاز والرصاص المعدني المغلف بالمطاط بكثافة صوب الأهالي.

معلومات أولية حول مقتل المجندة الإسرائيلية التي أصيبت في عملية إطلاق النار عند حاجز مخيم شعفاط في القدس. pic.twitter.com/s9OmIYeL8o — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) October 8, 2022

محاولة تنفيذ عملية دهس في حي الطور بالقدس دون وقوع إصابات.

اغلاق جميع مداخل بلدة عناتا والطريق الواصل بين حزما وعناتا بسبب تسكير كل مداخل القدس

اعتقال ٤ أشخاص من بلدة عناتا

تفتيش عدد من منزل عائلة التميمي في حي ضاحية السلام في عناتا

احتفالات في مخيم شعفاط شمال شرق القدس عقب عملية إطلاق النار صوب حاجز المخيم. pic.twitter.com/IxQ94GeURC — وائل أبو عمر 🇵🇸 (@WaelAboOmer) October 8, 2022