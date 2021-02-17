3 الاف هدف لحزب الله امام اسرائيل

قالت تقارير اعلامية عبرية ان جيش الاحتلال اجرى تدريبات مكثفة للاستعداد لقصف وتدمير 3 الاف هدف لجماعة حزب الله اللبناني خلال يوم واحد

وفق ما اوردته صحيفة "جيروزاليم بوست" إن التدريبات تشمل محاكاة للهجوم تثبت استعداد إسرائيل لشنه في حال اقتضت الحاجة.

وردة الجليل

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان نشره - عبر حسابه الرسمي على "تويتر" - إن "سلاح الجو يبدأ بتمرين (وردة الجليل) لـ تعزيز الجاهزية على الجبهة الشمالية وتعزيز قدرات سلاح الجو في مواجهة أي سيناريو قتالي على الشمالية".

"التمرين دخل حيّز التنفيذ، أمس الأحد، وستُسمع حركة غير اعتيادية لـ طائرات ومروحيات في الأرجاء، إضافة الى أصوات دوي انفجارات، ومِن المتوقع أن ينتهي التمرين يوم الأربعاء".

وحسب بيان "أدرعي" فإنّ التمرين والمناورات تحاكي "سيناريوهات قتالية في الجبهة الشمالية، بحيث ستتدرب جميع التشكيلات التابعة لـ سلاح الجو على مهماتها الأساسية ومنها الحفاظ على التفوق الجوي، إضافة إلى المهمات الهجومية ورصد المعلومات".

المحاكاة الإسرائيلية تبدو الأوسع من نوعها، واستمرت هذه التدريبات لنحو 60 ساعة بين يومي الأحد والثلاثاء.

كما شارك في هذه التدريبات وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" 85 في المئة من أفراد سلاح الجو الإسرائيلي من جميع الأفرع والتخصصات واشارت الى إن إسرائيل استدعت كذلك ضباط الذخيرة والاحتياط رغم القيود التي فرضتها أزمة كورونا.

اعلان بنك الاهداف

ووفقا لمصادر إسرائيلية، فإن التدريبات ليست فقط لإثبات قدرة إسرائيل الهجومية بل أيضا لإعلان أن لديها بنكا من الأهداف التابعة لحزب الله. وأضافت أن التدريبات شملت أيضا عمليات دفاعية ضد صواريخ كروز موجهة ضد إسرائيل.

محاولات حزب الله

وجاءت هذه المحاكاة في أعقاب محاولة حزب الله، قبل نحو أسبوعين، إسقاط طائرة من دون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي فوق لبنان، لكن الصاروخ فشل في ضرب الطائرة، لتواصل مهمتها الاستطلاعية، بحسب الصحيفة.

"القناة 12": حاكت السيناريوهات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة انتحارية من غرب #العراق و #اليمن. https://t.co/3AIDOg4kK3 — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) February 14, 2021

بنك أهداف إسرائيلي

ورغم أن المناورة تركزت على لبنان و"حزب الله" فإن مسؤولين إسرائيليين قالوا إن سلاح الجو يعتبر الشمال جبهة واحدة ويدرك أن "حزب الله" يعمل أيضا في سوريا، وأن إيران موجودة هناك أيضا.

هذه التدريبات، وفقا لمسؤولين إسرائيليين، أتت بسبب خطأ اقترفه "حزب الله" حين حاول التصدي لطائرة إسرائيلية بدون طيار.

ووفقا لمسؤول إسرائيلي فإن كيان الاحتلال يريد أن يرى "حزب الله" قدرتها على تدمير أي سلاح مضاد للطائرات لديه.

وتشمل مناورات "وردة الجليل" عمليات التخطيط والرقابة والتنفيذ، بالإضافة إلى رفع القدرات اللوجستية والتكنولوجية، مع التركيز على حرية التشغيل الجوي والاستمرارية الوظيفية الكاملة.

ويأتي ذلك بعد أسبوع من انطلاق مناورات متعددة الأذرع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الشمالية، حيث ذكر مصدر عسكري لـ موقع قناة "الحرّة" الأميركية أنّه "تم التدريب على سيناريوهات مختلفة تتماشى مع التقديرات العسكرية بشأن اندلاع مواجهة على الحدود الشمالية".

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