3 سيناريوهات لتوقيع اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل

قال نور الدين بابكر القيادي بحزب المؤتمر السوداني، إن أحد إشكالات ملف اتفاق السلام بين السودان وإسرائيل هو التعتيم الإعلامي الذي تقوم به الحكومة.

وأضاف أن موقف الحكومة الثابت الذي أعلنه رئيس الوزراء بأنه يجب فصل المسارين، المسار المتعلق بالتطبيع مع إسرائيل والمسار الثاني هو رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأوضح أن السوان استوفى الشروط اللازمة لرفعه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد أن النقاش مع الطرف الأمريكي نقاش متواصل حول كيفية الطريقة التي يمكن أن يناقش بها مسار التطبيع، وذلك دون الاعتماد على التسريبات التي لا يوجد لها أساس من الصحة.

وحول الربط بين التطبيع مع إسرائيل ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، أكد نور الدين بابكر أن هذا راجع للظروف الداخلية في أمريكا والانتخابات الرئاسية.

وشدد أن الأفضل للسودان هو الموقف الذي عبر عنه رئيس الوزراء السوداني بضرورة فصل المسارين.