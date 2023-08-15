3 سيناريوهات لنهاية الحرب الروسية في أوكرانيا

حدد خبير عسكري روسي 3 سيناريوهات لانهاء المواجهة العسكرية الروسية الاوكرانية الممتدة منذ 24 شباط فبراير 2022

وقال الخبير الروسي، يفغيني فيودوروف، في تحليل كتبه في صحيفة «فوينيه أوبزرينيه» ان السيناريوهات تقوم على عدة ركائز في الوقت الذي لا توجد خيارات كثيرة لتطور الأحداث

وبشأن السيناريوهات فقد حددها الخبير الروسي بالتالي:

اولا: يمكن لروسيا وأوكرانيا التشديد والتصعيد على أسس متضادة تمامًا حيث تراجعت كييف خلال الاشهر الثلاثة الماضية لذا فإن مزيدا من التصعيد ممكن فقط من خلال استخدام عدد كبير من الصواريخ بعيدة المدى و«التكتيكات الإرهابية» بشكل علني. فهذه هي خيارات أوكرانيا الوحيدة للتصعيد ، من جهتها فان روسيا من الممكن ان تكمل الاستعداد للقيام بعملية واسعة النطاق بحلول نهاية العام، لكن فترة الشتاء ليست الأفضل للهجوم. نظرا لاتساع مساحة أوكرانيا

ثانيا :

قد يكون تجميد الأعمال القتالية يؤدي إلى تخفيض حدة المشاعر وإنقاذ العديد من الأرواح على جانبي الجبهة..لكن التجميد يوفر لنظام كييف فترة راحة طال انتظارها مع فرصة لتجميع القوة.

ثالثا :

إجبار زيلينسكي على الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو وهذا السيناريو محتمل للغاية، لكن ليس هذا العام خاصة في ظل التراجع الاميركي في عمليات البحث عن اسلحة لدعم القوات الاوكرانية

ويؤكد المحلل الروسي ان المعركة بالنسبة لبلاده معركة وجود "يتوقف عليها مستقبل البلاد" وهذا لا يعطي كييف أي أمل في إنهاء المسألة بالشروط الأوكرانية