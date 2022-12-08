3 شهداء برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

ارتقى في مدينة جنين ومخيمها فجر الخميس 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم قوات جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مدينة جنين ومخيمها كما نشر قوات الإحتلال الإسرائيلي القناصة على اسطح البنايات المرتفعة حيث اسفر الإقتحام عن استشهاد كل من صدقي زكارنة (22 عاما) طارق الدمج (32 عاما) عطا الشلبي من بلدة قباطية (46 عاما).

ودار بين قوات الاحتلال وشبان اشتباكات أطلق خلالها بشكل كثيف الرصاص الحي باتجاههم كما أطلق قوات الاحتلال النار بشكل مباشر على سيارة اسعاف حيث نجا سائقها نجا من موت محقق.