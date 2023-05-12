3 شهداء في حي النصر والوسيط المصري يبلغ نتنياهو احتمالية تدخل حماس

اعلنت مصادر اعلامية عبرية ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو وفريقه الامني سيعقدون الليلة اجتماعا لتقييم الوضع العسكري مع غزة في الوقت الذي ابلغ الوسيط المصري تل ابيب بامكانية دخول حماس المعركة خلال اليومين المقبلين

واشارت التقارير الاعلامية الاسرائيلية الى ان : "الوسيط المصري يُبلغ "إســرائيل" أنه إذا انتهى اليوم وغدًا ولم يتم التوصل لتهدئة، فإن حـ.مــاس ستدخل في المواجهة بشكل علني".

واقتصر تدخل حماس التي تسيطر على غزة منذ بداية العدوان على القطاع على التصريحات الاعلامية والتهديدات من دون المشاركة في صد العدوان في خطوة مماثلة لما جرى في الهجوم الاسرائيلي على عناصر حركة الجهاد الاسلامي العام الماضي ، ولم تعلن كتاب القسام الجناح المسلح لحماس عن اي عملية لاطلاق صواريخ كما لم تنع اي من عناصرها

وتقول مصادر متطابقة في اسرائيل ان القيادة السياسية والأمنية ستجري مساء اليوم تقييما آخر للوضع، وسيعقد نتنياهو ووزير الجيش يوآف غالانت ومسؤولين استشارة هاتفية، في ظل استمرار التصعيد، وتزامنا مع الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار.

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