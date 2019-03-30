3 شهداء في فلسطين وعباس يؤكد: الارض لنا

ان فلسطين لن تكون الا للفلسطينيين

استشهد شاب وطفلان فلسطينيين، وأصيب المئات يوم السبت، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات يوم الأرض السلمية في قطاع غزة فيمااكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان هذه الارض للفلسطينيين

شهداء

وأفادت مصادر اعلامية فلسطينية بأن قوات الاحتلال قمعت آلاف المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية على الحدود الشرقية للقطاع، ما أسفر عن استشهاد شاب وطفلين، وإصابة المئات بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، حالة 9 من المصابين وصفت بالحرجة جدا.

وأكدت مستشفيات القطاع أن حصيلة اعتداءات قناصة الاحتلال على المواطنين حتى ساعات مساء السبت بلغت ثلاثة شهداء، هم: محمد جهاد سعد (20 عاما) من حي الشجاعية شرق مدينة غزة، الذي استشهد صباح اليوم، والطفل أدهم نضال صقر عمارة (17 عاما) من حي النصر شمال مدينة غزة، الذي استشهد خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق المدينة، والطفل تامر هاشم أبو الخير (17 عاما)، الذي استشهد شرق خان يونس، إثر إصابته برصاصة في الصدر أطلقتها قوات الاحتلال خلال مشاركته في مسيرة يوم الأرض السلمية، إضافة إلى 244 مصابا.

ولفت إلى أن من بين الإصابات 26 طفلاً و8 سيدات، و9 حرجة جدا، و4 خطيرة و47 متوسطة و58 طفيفة.

وأوضح أن آلاف المواطنين من مختلف الفئات العمرية شاركوا في مسيرات يوم الأرض، التي انطلقت ظهر اليوم من مختلف مدن ومخيمات قطاع غزة، صوب المخيمات الخمسة المقامة على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتحديدا شرق مدينة غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وشرق مدينتي رفح وخان يونس، وشرق بلدة جباليا شمال القطاع.

عباس في يوم الارض

الى ذلك اكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ان فلسطين لن تكون الا للفلسطينيين، وان الدولة الفلسطينية الحرة المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية آتية لا محالة.

واضاف ان المعاناة التي عاناها شعبنا على مدار 100 عام والتضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب العظيم لن تذهب هدرا.

وقال الرئيس ان ذكرى يوم الارض الخالد، مناسبة لنجدد العهد لشعبنا على التمسك بالثوابت والحفاظ على المقدرات. وباننا بصمود شعبنا قادرون على افشال المؤامرات كافة التي تحاك ضده.

وحيا عباس بهذه المناسبة دماء شهداء يوم الارض وكافة شهداء شعبنا وامتنا العربية واحرار العالم، الذين استشهدوا من اجل فلسطين، وكذلك الجرحى والاسرى، مجددا التأكيد على ان لا تنازل عن حرية اسرانا البواسل، ومتمنيا الشفاء العاجل لجرحانا الابطال.