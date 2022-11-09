3 فلسطينيين في الكونغرس الاميركي

حقق 3 اميركيين من اصول فيلسطينية نتائج جيدة مكنتهم من الوصول الى الكونغرس الاميركي وذلك خلال انتخابات التجديد النصفي التي جرت الثلاثاء

رؤى رمان

وحقق الفلسطينية رؤى رمان، فوزا كبيرا في عضوية برلمان ولاية جورجيا مرشحة عن الحزب الديمقراطي للولاية، واكدت في منشور لها على صفحتها في إنستجرام، شكرها لكل الذين ساندوها في الوصول إلى برلمان الولاية.

عبدالناصر رشيد

كما فاز الفلسطيني عبد الناصر رشيد، بعضوية برلمان ولاية إلينوي مرشحاً عن الحزب الديمقراطي ايضا، وأطاح رشيد بمنافسه النائب الحالي مايكل زالوسكي الذي يشغل المنصب منذ 2008، وحصل على 3897 صوتًا بنسبة 51.7% مقابل 3642 صوتًا لمنافسه بنسبة 48.3%.

رشيدة طليب باقية في الكونغرس

من جهتها ثبتت رشيدة طليب، وجودها في الكونغرس كمرشحة الحزب الديمقراطي وذلك للمرة الثالثة على التوالي عن ولاية ميشغيان على الرغم من محاولات اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ومؤسسات إسرائيلية عاملة في أمريكا من التاثير على شعبيتها

وقالت مصادر ان الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة عملت منذ سنوات على دعم مرشحين مؤيدين لقضايا الجالية الفلسطينية وقضايا فلسطين وتم دعم 12 مرشحا للكونجرس الأمريكي وجميعهم تمكنوا من الفوز في هذه الانتخابات النصفية”.