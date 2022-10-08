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3 قتلى حصيلة انفجار بمحطة وقود في إيرلندا

منشور 08 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 04:28
إيرلندا
إيرلندا

توفي 3 أشخاص بانفجار بمحطة وقود بمقاطعة دونيغال بشمال إيرلندا.

وتستمر الشرطة  بالبحث في موقع الانفجار الذي وقع في قرية كريسلو، عن مفقودين في أعقاب الانفجار القوي عصر أمس الجمعة.

وتعرضت محطة وقود "أبل غرين" والمباني المحيطة بها لأضرار جسيمة في الحادث، وكانت عملية الاستجابة لحالة الطوارئ الكبيرة التي شارك فيها أول المستجيبين من جانبي الحدود الإيرلندية لا تزال جارية حتى وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "لا تستطيع تقديم مزيد من المعلومات بشأن الإصابات في الوقت الراهن"، ولم تذكر سبب الانفجار.

في وقت سابق أفادت تقارير بوقوع إصابات جراء الحادث.


 

 

كلمات دالة:إيرلندامحطة الوقود

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