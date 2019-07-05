3 قتلى سوريين بانفجار سيارة مفخخة جنوب تركيا

قتل 3 أشخاص إثر انفجار سيارة كانوا بداخلها، في مدينة الريحانية، التابعة لولاية هاتاي جنوب تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية: إن السيارة التي انفجرت، كانت متوقفة في أحد الشوارع الرئيسية، بالقرب من مبنى قائم مقامية المدينة، وتحولت إلى كتلة من اللهب.

ولفتت إلى أن قوات الأمن في المنطقة طوقت المكان، وعثرت على جثتين متفحمتين داخل السيارة وجرى نقل ثالث المستشفى توفي لاحقا.

وقال والي هاتاي رحمي دوغان: إنه "لم يتم تحديد سبب الانفجار حتى الآن. لكن المعلومات الأولية التي صرحت بها وزارة الداخلية، تفيد بمقتل 3 أشخاص من الجنسية السورية، توفي أحدهم متأثرا بإصابته في المستشفى".

من جانبه قالت الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: إن "نتائج التحقيق الأولية في التفجير، تشير إلى أن خلفيته ربما تكون إرهابية".

وأضاف أردوغان، في تصريحات أدلى بها عقب صلاة الجمعة، "إن 3 أشخاص قتلوا في التفجير وهم سوريون".