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3 قتلى في اطلاق نار بهولندا

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2019 - 08:31
أفادت وسائل إعلام هولندية بأن هناك طفلين من بين القتلى
أفادت وسائل إعلام هولندية بأن هناك طفلين من بين القتلى

أكدت الشرطة الهولندية مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح بليغة جراء حادث إطلاق النار في مدينة دوردريخت جنوبي البلاد.

وكانت الشرطة في وقت سابق قد افادت إن عدة أشخاص أصيبوا بالرصاص في مدينة دوردريخت الهولندية، مساء اليوم الاثنين، بينما لم تتوفر تفاصيل عن الواقعة.

وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن هناك طفلين من بين القتلى. وأشارت التقارير إلى أن حادث إطلاق النار وقع في أحد المنازل، مساء اليوم الاثنين، وأن أجهزة الطوارئ انتشرت في المكان بكثافة.

ونقلت "رويترز" عن محطة "إن.أو.إس" الهولندية، إن إطلاق النار وقع في منزل، وأن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث.

 


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