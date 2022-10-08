3 قتلى في تفجير جسر القرم

لقي 3 أشخاص مصرعهم، إثر حادث التفجير الذي شهده جسر القرم، فجر اليوم السبت، وتسبب بتعطل حركة المرور عليه، بحسب بيان لجنة التحقيق الروسية.

واشار البيان، حول تفجير جسر القرم، إلى أن القتلى الثلاثة، كانوا يستقلون سيارة تسير بجوار الشاحنة المفخخة التي انفجرت على الجسر وتسببت في تعطل حركة المرور عليه.

وقالت اللجنة: "وفقا للبيانات الأولية، توفي ثلاثة أشخاص نتيجة الحادث، ومن المفترض أن هؤلاء هم ركاب سيارة كانت تسير بجوار الشاحنة المفخخة، وقد تم انتشال جثتي رجلين وامرأة ويتم التحقق من هوياتهم".

وأضافت اللجنة: "كما توصل محققو لجنة التحقيق الروسية إلى بيانات الشاحنة ومالكها. فهو أحد سكان إقليم كراسنودار، وبدأت إجراءات التحقيق في مكان إقامته. وتجري دراسة مسار السيارة والوثائق ذات الصلة".

وكانت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب قد أعلنت أن حادث جسر القرم ناجم عن تفجير شاحنة قرب قطار يسير على الجسر ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود بالقطار.

وقالت لجنة مكافحة الإرهاب، في بيان: "في الساعة السادسة وسبع دقائق صباح اليوم وقع تفجير بشاحنة في الجزء الخاص بمرور السيارات من جسر القرم، ما تسبب في اشتعال 7 صهاريج وقود في قطار متجه نحو شبه جزيرة القرم".

وأضاف البيان: "حدث انهيار جزئي في قسمين من طريق السيارات بالجسر دون أن يتضرر قوس الملاحة البحرية في هذا الموقع من الجسر".

وأشار البيان إلى أنه يجري في مكان الحادث اتخاذ الإجراءات لتحديد ملابسات الانفجار وإزالة آثاره.

وقالت السلطات إن الحادث تسبب في تعليق حركة السيارات والقطارات في جسر القرم دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

يذكر أن جسر القرم هو الأطول في روسيا ويبلغ طوله 19 كيلومترا، وتم تشغيل الجزء الخاص بحركة مرور السيارات فيه في مايو/ أيار 2018، وتم إطلاق حركة القطارات عبر الجسر في ديسمبر/ كانون الأول 2019.