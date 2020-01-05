3 قتلى في قصف على قاعدة عسكرية تابعة لحفتر

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، أنها استهدفت تمركزات لمليشيات حفتر بقاعدة الوطية الجوية، جنوب غرب العاصمة طرابلس.

وقال محمد قنونو، المتحدث باسم قوات الوفاق، في تصريح نشره المركز الإعلامي بركان الغضب، إن قواتهم تمكنت من “تدمير آليات عسكرية، ومخزن للذخيرة وتجمعات للمرتزقة”.

وأشار قنونو، إلى أن عملية الاستهداف جاءت رداً على المجزرة التي قامت بها مليشيات حفتر في الكلية العسكرية بطرابلس، وأودت بحياة 30 طالبا من الكلية.

وتابع: “نقول لمجرم الحرب وأتباعه وداعميه، ردنا سيكون قاسيا في الميدان فعلاً لا قولاً”.

وتبادل طرفا الصراع في ليبيا التهم حول المسؤول عن قصف الكلية، ففي حين تتهم حكومة الوفاق طيرانا مسيرا تابعا لحفتر بقصفها، تتهم قوات حفتر بدورها كتيبة “غنيوة” التابعة للوفاق باستهداف الكلية بقذيفة هاون.

من جانبها ، أكدت صحيفة “المرصد” الليبية مقتل ثلاثة أشخاص وجرح ستة آخرين نتيجة القصف على قاعدة الوطية.

وأشارت الصحيفة (الداعمة لحفتر) إلى أن طائرة مسيرة تركية هي من قامت بالقصف.

وتقع قاعدة الوطية الجوية في أقصى الغرب الليبي بالقرب من الحدود التونسية، وتتبع قوات المشير خليفة حفتر منذ عام 2014.