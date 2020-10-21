3 قتلى من حزب الله في الغارة الاسرائيلية على القنيطرة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، بمقتل 3 من المجموعات الموالية لحزب الله اللبناني، أحدهم من الجنسية السورية والبقية لا يعرف حتى اللحظة ما إذا كانوا سوريين أم من جنسيات أجنبية في الضربة الاسرائيلية على القنيطرة فجر اليوم الاربعاء

وقال المرصد، صباح الأربعاء، إن القصف الصاروخي الذي نفذته إسرائيل خلال الساعات الفائتة استهدف مدرسة تتواجد فيها مجموعات موالية لحزب الله اللبناني والإيرانيين، وذلك في قرية الحرية الواقعة بريف القنيطرة الشمالي.

يشار إلى أن ريف القنيطرة يشهد تواجداً كبيراً لميليشيات حزب الله اللبناني والميليشيات الموالية للإيرانيين. وشهدت المنطقة استهدافات متكررة لهم على مدار السنوات.

وفي يوليو الماضي، استهدفت طائرات هليكوبتر إسرائيلية 3 مواقع في القنيطرة جنوب غربي سوريا بصواريخ موجهة مضادة للدبابات.

وأكد المرصد حينها أن انفجارات عنيفة دوت نتيجة قصف من مروحيات إسرائيلية استهدفت أحد المواقع العسكرية التابعة لقوات النظام والميليشيات الموالية لإيران قرب بلدة حضر بريف القنيطرة، ما تسبب باشتعال النيران في الموقع.

يشار إلى أن إسرائيل كثفت خلال الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع لجيش النظام السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.