3 قتلى من عائلة واحدة بإطلاق نار في صالة أفراح بلبنان

ذكرت صحيفة "النهار" اللبنانية ان ثلاثة اشخاص من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في اطلاق نار داخل صالة للافراح شمالي البلاد.

وقالت الصحيفة ان إشكالا فرديا نشب في الصالة الواقعة في بلدة قبعيت في عكار شمالي البلاد، لكنه لم يلبث ان تطور إلى "عراك وتضارب تبعه إطلاق نار أسفر عن سقوط 3 قتلى هم صاحب الصالة ع. أ. ونجله ب. وزوجته.

واضافت ان ابنا اخر لصاحب الصالة اصيب وهو في حالة حرجة.

وبحسب موقع قناة "الجديد، فإن مطلق النار من نفس العائلة

وقد تم نقل الضحايا إلى مستشفى الحبتور للمعالجة، فيما يسود توتّر كبير في البلدة.

وحضرت إلى المكان القوى الأمنية، في حين تُبذَل المساعي مع فعاليات المنطقة لتهدئة الوضع وإعادة الهدوء.