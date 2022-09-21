3 قتلى و 30 مفقودا.. إنهيار منجم ذهب في السودان

لقي 3 سودانيين مصرعهم، وأصبح 30 شخصا آخرين في عداد المفقودين، عقب إنهيار منجم للذهب عليهم، في ولاية دارفور غرب السودان.

وأفادت وسائل اعلام سودانية، اليوم الأربعاء، بأن الإنهيار وقع يوم الإثنين الماضي، في منطقة جبل عامر الواقعة في ولاية شمال دارفور.

وقالت صحيفة "الوطن"، إن حوادث الانهيار في المناجم تتكرر في أنحاء متفرقة من البلاد؛ ما أسفر عن مصرع العشرات.

ووفقا لوزارة المعادن السودانية، بوقت سابق، يعمل حوالي مليوني سوداني في التعدين بظروف صعبة وخطرة، وينتجون نحو 80 في المئة من إجمالي معدن الذهب، سنويا.

وقال محمد موسى وهو قيادي أهلي لـ”سودان تربيون” “إن بئر بعمق 45 متر، انهارت يوم الاثنين ما أدى لمقتل 3 أشخاص في الحال فيما زال 30 آخرون في عداد المفقودين ويصعب إخراجهم من قاع البئر لضعف الإمكانيات”.

وكشف عن وصول مسؤولين من محلية السريف بني حسين وممثلين لقوات الدعم السريع إلى موقع الحادث باليات في محاولة منهم إنقاذ العالقين.

وسيطرت قوات الدعم السريع لسنوات على منجم “جبل عامر” واستخرجت كميات من الذهب عن طريق شركة “الجنيد” المملوكة لأسرة آل دقلو قبل أن تسلم المنجم لوزارة المالية في العام 2021.

وشهدت المنطقة في العام 2013 قتالا داميا بين قبيلة الرزيقات والبني حسين في سياق صراع حول من يحق له السيطرة على الموقع الغني بالمعدن الأصفر أودى بحياة أعداد كبيرة من المواطنين.

ويُعد السودان أحد أكبر الدول المنتجة للذهب في أفريقيا، بانتاج 30.3 طنا في النصف الأول من العام 2021 وحده، بحسب الإحصاءات الرسمية وبلغت عائدات الذهب لخزينة حكومة السودان 720 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2022 وفق تقرير التجارة الخارجية الصادر عن بنك السودان المركزي.