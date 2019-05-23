3 معتقلين سعوديين يفوزون بجائزة حرية الكتابة في اميركا

تمسكت عائلة الهذلول بضرورة الافراج عن ابنتها لجين المعتقلة منذ أكثر من عام في السعودية بتهمة "تقويض الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي للمملكة" .جاء تكرار هذا الموقف في اثناء تسلم لينا الهذلول وشقيقها وليد جائزة حرية الكتابة بالنيابة عن اختهما المعتقلة منحتها منظمة PEN "بن" الأميركية.

ومنحت المنظمة الجائزة أيضا للصحفيتين السعوديتين المعتقلتين نوف عبد العزيز وإيمان النفجان التي أفرج عنها بشكل مؤقت في وقت سابق.

وتحاكم لجين الهذلول وناشطات أخريات أمام المحكمة الجزائية في الرياض بعدما تم اعتقالهن في أيار/مايو العام الماضي في إطار حملة أمنية واسعة استهدفت ناشطين قبل شهر من رفع الحظر المفروض على قيادة النساء السيارات في المملكة.

وتشير بعض الموقوفات إلى أنهن كن ضحايا تعذيب وتعديات ذات طابع جنسي في السجن، لكن الحكومة السعودية تنفي ذلك.

من جهته قال وليد الهذلول إنه أصيب "بصدمة" عاطفية عندما علم بسوء المعاملة الذي تتعرض له شقيقته، مضيفا: "هذه هي اللحظة التي بدأنا فيها التحدث، الأسوأ يحدث عندما نكون صامتين".