3 ملايين ونيف إصابات كورونا حول العالم

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) أكثر من 3 ملايين و210 آلاف شخص حول العالم، حتى فجر الخميس.

جاء ذلك بحسب آخر المعطيات الصادرة عن موقع “Worldmeter” المتخصص في رصد ضحايا الفيروس بكافة أنحاء العالم.

ووفق ما ذكرته المعطيات فإن عدد المصابين وصل إلى 3 ملايين و210 آلاف و414 مصابًا، منهم مليون و55 ألفًا و303 في الولايات المتحدة وحدها.

وفي المركز الثاني من حيث الإصابات بعد الولايات المتحدة جاءت إسبانيا بـ236 ألف و899 إصابة، ثم إيطاليا بـ203 آلاف و591، وفرنسا بـ167 ألفا و518، وبريطانيا بـ165 ألفًا و221، وألمانيا بـ161 ألفًا و173، ثم تركيا بـ117 ألفًا و589.

وبعد تركيا تأتي روسيا بـ99 ألفًا و399، ثم إيران بـ93 ألفًا و657 إصابة، فيما سجلت الصين التي تفشى منها الفيروس للعالم أجمع، 82 ألفًا و858 إصابة.

والدول الأخرى التي تجاوز عدد الإصابات بها حاجز الـ10 آلاف، البرازيل(78162)، وكندا(51231)، وبلجيكا(47859)، وهولندا(38802)، وبيرو(33931)، والهند(33062)، وسويسرا(29407)، والبرتغال(24505)،

هذا إلى جانب الأكوادور(24258)، والسعودية(21402)، والسويد(20302)، وإيرلندا(20253)، والمكسيك(16752)، وكيان الاحتلال الإسرائيلي(15782)، وسنغافورة(15641)، وباكستان(15525)، وأستراليا(15402)،

إضافة إلى تشيلي(14885)، واليابان(13736)، وروسيا البيضاء(13181)، وبولندا(12640)، وقطر(12564)، ورومانيا(11978)، والإمارات العربية المتحدة(11929)، وكوريا الجنوبية(10761).

الفيروس الذي تفشي بمنطقة ووهان وسط الصين في ديسمبر/كانون أول الماضي، انتشر في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم منذ ذلك الحين.

وإجمالاً، توفي أكثر من 227 ألف شخص جرّاء الإصابة بالفيروس، فيما تعافى أكثر من 996 ألفًا، وفق المصدر نفسه. (الأناضول)