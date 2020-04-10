3 وفيات جديدة بكورونا في السعودية وحظر التجول في 6 أحياء بالمدينة

أعلنت السعودية الجمعة، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 47، بينما قررت حظر التجول الكلي في 6 أحياء بالمدينة المنورة.

وقالت وزارة الصحة السعودية في بيان انه تم تسجيل 3 وفيات بكورونا في المملكة ليرتفع الإجمالي إلى 47 حالة، فيما تم تسجيل 364 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 3651، من بينها الوفيات، و685 حالة تماثلت للشفاء.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" عن مسؤول بوزارة الداخلية (لم تسمه) قوله، إنه تم "منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من المنازل في أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من الجمعة وحتى إشعار آخر".

ويشمل القرار أحياء الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة بالمدينة المنورة.

ووفق المصدر ذاته، أوضحت وزارة الداخلية، أن "هذا الإجراء من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة".

ودعت جميع المواطنين إلى الإلتزام بإجراءات العزل تحقيقًا للمصلحة العامة.

والإثنين، فرضت السعودية حظر تجوال كامل في 5 مدن كبرى، و4 محافظات.