30 ألف يشاركون بقداس البابا بالبحرين

منذ ساعات الصباح السبت الأولى، حضر حوالي 30 ألف شخص إلى استاد البحرين الوطني في منطقة الرفاع وذلك للمشاركة في قداس يترأسه البابا فرنسيس.

وقداس السبت ثاني محطة يلتقي فيها البابا فرنسيس المسيحيين الكاثوليك، بعد المحطة الأولى في مساء الجمعة بكاتدرائية سيدة العرب، وهي الكنيسة الكاثوليكية الأكبر في الخليج، التي دخلها على وقع التصفيق والدموع.

ويعتبر الحبر الأعظم، أول بابا من العالم الجديد و‌أمريكا الجنوبية و‌الأرجنتين وهو أول بابا من خارج أوروبا منذ عهد البابا غريغوري الثالث (731 - 741) كما أنه أول بابا راهب منذ غريغوري السادس عشر.

ويأتي قداس البابا فرنسيس في ثالث يوم من زيارته إلى البحرين حيث توزع مشاركون متحدرون بغالبيتهم من دول آسيوية على مقاعد ملعب البحرين الوطني، المنشأة الرياضية الأكبر في المملكة والواقعة. وتوافدت عائلات مع أطفالها ومسنون ورجال دين كانوا قد سجلوا أسمائهم منذ أسابيع لحضور القداس “من أجل العدل والسلام” الذي يبدأ عند الساعة الثامنة والنصف (5,30 ت غ).