30 شخصا يتناوبون على اغتصاب فتاة "قاصر" في إسرائيل

علق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجريمة قائلا "هذا صادم، لا توجد كلمة اخرى.. هذه ليست جريمة ضد الفتاة فحسب، هي جريمة ضد الانسانية نفسها تستحق كل الادانة، والمسؤولون عنها يجب ان يقدموا الى العدالة".

تناوب 30 شخصا على اغتصاب فتاة قاصر في أحد فنادق مدينة إيلات في جنوبي اسرائيل، بحسب تفاصيل نشرت للمرة الأولى الخميس.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن نحو 30 شابا ورجلا تناوبوا على اغتصاب الفتاة، البالغة من العمر 16 عاما، في غرفة بفندق في مدينة إيلات الأسبوع الماضي.

وأضافت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشاركين في جريمة الاغتصاب.

وأشارت إلى أن الفتاة الإسرائيلية، تقدمت بشكوى الجمعة إلى الشرطة، عن تعرضها للاغتصاب الجماعي الذي حدث يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.

وأثار نشر تفاصيل واقعة الاغتصاب الجماعي، ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والحزبية، ومنظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحقيقات الأولية أفادت بأن الفتاة سافرت في رحلة مع صديقة لها إلى إيلات، حيث التقيتا مع أصدقاء آخرين.

وقالت "بدأوا بشرب الكحول، وفي لحظة ما، ذهبت الفتاة إلى إحدى الغرف لاستخدام المرحاض، وفي نفس تلك الغرفة تم اغتصابها من عشرات الرجال الذين تناوبوا على الاعتداء عليها".

وأشارت إلى أن أحد المعتقلين عمره 27 عاما، ومن سكان شمالي إسرائيل، كان تبادل الرسائل مع الفتاة.

وقالت الصحيفة "في إحدى الرسائل، قال هذا الشخص إن لديه شريط فيديو لعملية الاغتصاب".

ولفتت الصحيفة إلى أن العدد الكبير من المشتبه بهم، دفع الشرطة إلى تشكيل "طاقم تحقيق خاص بهذه القضية".

وعلق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على الجريمة قائلا "هذا صادم، لا توجد كلمة اخرى.. هذه ليست جريمة ضد الفتاة فحسب، هي جريمة ضد الانسانية نفسها تستحق كل الادانة، والمسؤولون عنها يجب ان يقدموا الى العدالة".

