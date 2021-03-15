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30 قتيلا في اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمالي إثيوبيا

منشور 15 آذار / مارس 2021 - 05:48
30 قتيلا في اصطدام حافلة ركاب وشاحنة شمالي إثيوبيا

اصطدمت حافلة الركاب التي كانت في طريقها من مدينة غوندر إلى العاصمة أديس أبابا، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.

لقي نحو 30 شخصا مصرعهم وأصيب 11 آخرون بجروح جراء اصطدام حافلة ركاب وشاحنة في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا، وفق ما أوردت إذاعة "فانا" المحلية.

وذكرت المحطة أن الحادث وقع صباح الاثنين، في منطقة بوهاتش، حيث اصطدمت حافلة ركاب كانت في طريقها من مدينة غوندر إلى العاصمة أديس أبابا، بشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس.

وأضافت "فانا" أن ستة من المصابين حالتهم حرجة، الأمر الذي يجعل حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع.
 

كلمات دالة:إثيوبياحوادث السير

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