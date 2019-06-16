30 مسلحا يحاولون اغتيال قيادي من فتح في الخليل

أفشلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية مساء السبت، محاولة إغتيال عضو المجلس الثوري بحركة فتح أسامة القواسمي، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية أن محاولة الاغتيال الفاشلة نفذتها مجموعة مكونة من 30 مسلحا، تم اعتقال معظمهم وضبط أسلحتهم.

من جته أكد القواسمي صحة الأخبار التي تحدثت عن محاولة اغتياله، رافضا التعليق على الجهة التي تقف وراء ذلك، أو تحميل أي جهة مسؤولية ذلك.

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وقالت مصادر محلية في الخليل إن معلومات استخباراتية للأجهزة الأمنية علمت بنية أشخاص معروفين باغتيال القواسمي ووجود أكثر من 30 مسلحا أمام منزله.

وقال الناشط علاء القواسمي: ”محاولة اغتيال فاشلة بحفظ الله أولا ثم حرص وجهود أبناء جهاز الأمن الوطني والوقائي ثانيا، بعد وصول معلومات عن نية جهة معينة معروفة لدينا بالتخطيط لاغتيال أسامة القواسمي من أمام منزله في منطقة الحرس ليل أمس بأكثر من 30 مسلحا تم اعتقال معظمهم وضبط ٢٠ قطعة سلاح. ربنا قدر ولطف“.

يذكر أن الناطق باسم حركة ”فتح“ في قطاع غزة عاطف أبوسيف كان قد تعرض قبل أشهر كذلك لمحاولة اغتيال بعدما تهجمت عليه مجموعة مسلحة اعتدت عليه بالضرب المبرح.

وتعرض أحمد حلس ”أبوماهر“ أحد أبرز قادة ”فتح“ في قطاع غزة لمحاولة اغتيال كذلك، حيث أطلق مجهولون النار على سيارته في المحافظة الوسطى بقطاع غزة، وفي أعقاب ذلك، أعلنت الداخلية في غزة التابعة لحركة ”حماس“، فتح تحقيق في الحادث.