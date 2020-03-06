30 وفاة بكورونا في الصين وترامب لن يصافح احدا بعد ارتفاع الوفيات ببلاده الى 12

الصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

أعلنت الصين الجمعة تسجيل 30 حالة وفاة إضافيّة جرّاء كورونا، ما يرفع إلى 3042 عدد الوفيّات بالفيروس المستجدّ في البلاد منذ ظهوره أواخر 2019.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 143 حالة في البلاد، وهي زيادة طفيفة مقارنة باليوم السابق (139)، ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 80552 حالة، وفقًا لأرقام صادرة عن اللجنة الوطنية للصحة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كما سجّلت الصين 16 حالة إصابة بالفيروس مستوردة من الخارج، ما يرفع عدد هذه الحالات في البلاد إلى 36. وقالت السلطات المحلية الثلاثاء إنّ ثمانية صينيين كانوا يعملون في مطعم في شمال إيطاليا تم تشخيص إصابتهم بالفيروس بعد عودتهم إلى الصين أواخر شباط/فبراير.

والصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في حوالي 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

الى ذلك، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه لن يصافح أي أحد بسبب تفشي فيروس كورونا، في حين حذر خبراء طبيون من الاتصال العرضي من شخص لآخر.

وخلال حشد انتخابي استضافته قناة فوكس نيوز، سأل مذيع برنامج “التقرير الخاص” بريت باير الرئيس الأمريكي عن رأيه في مصافحة المؤيدين والموظفين أثناء تفشي المرض، ، ليجيب بأنه لا يشعر بالسعادة من ذلك، ولكن المذيع اشار إلى أن ترامب مصاب ب “فوبيا الجراثيم” التي تمنعه من مصافحة أحد منذ أيام شبابه.

وقال ترامب بإنه لم يكن يشعر بأن المصافحة أمر جيد مشيراً إلى أنه قرأ الكثير من التقارير الطبية حول الموضوع.

وأضاف ترامب بأن الوقت الحاضر هو مناسب جداً لاقناع الناس بعدم المصافحة.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة، الخميس، إلى 12 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

ومن بين الوفيات، شهدت واشنطن 11 حالة بينما وقعت حالة في كاليفورنيا.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.