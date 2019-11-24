300 ألف بريطاني يسجلون للانتخابات بيوم واحد ويحطمون الرقم القياسي

سجل أكثر من 300،000 شخص، بينهم أكثر من 200،000 دون سن 35، للتصويت في الانتخابات العامة البريطانية يوم الجمعة القادم، في رابع أكبر زيادة في تاريخ المملكة المتحدة السياسي.

وقام 308،000 شخص بالتسجيل للانتخابات، ليحطموا الرقم القياسي للطلبات في يوم واحد، وذلك قبل الموعد النهائي للتسجيل، بحسب ما نقلت صحيفة "الإندبندنت".

يأمل المشاركون في الحملة في الحفاظ على قوة الدفع حتى الموعد النهائي المحدد في 26 تشرين الثاني/ نوفمبر للإدخالات في القائمة الانتخابية لانتخابات 12 كانون الأول/ ديسمبر، في محاولة للوصول إلى ملايين الأشخاص الذين لم يشتركوا بعد.

وكان من بين المسجلين 103000 ممن تقل أعمارهم عن 25 عاما، و103000 ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عاما، و53000 ممن تتراوح أعمارهم بين 35 و44 عاما، و28500 من 45 إلى 54 عاما، وحوالي 20000 من أعمارهم فوق 54 عاما.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات التشريعية في 12 كانون الأول/ ديسمبر.

وبحسب استطلاع أجراه مركز يوغوف ونشرته صحيفة "ذا تايمز" مساء الثلاثاء، يتصدر المحافظون نوايا التصويت مع 42 بالمئة مقابل 30 بالمئة لحزب العمال. لكن على الرغم من تقدم المحافظين في استطلاعات الرأي، يشير المحللون السياسيون إلى أنه من غير الممكن التنبؤ بنتيجة الانتخابات.

وأعطى استطلاع آخر أجراه مركز يوغوف بعد انتهاء المناظرة التلفزيونية جونسون نسبة تأييد بلغت 51 بالمئة مقابل 49 بالمئة لكوربن.