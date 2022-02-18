300 جريح في مواجهات الفلسطينيين مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب اكثر من 300 فلسطينيا خلال مواجهات اندلعت منذ ساعات صباح يوم الجمعة، بين الشبان وجنود الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

منع الهلال الاحمر من الوصول للجرحى

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في تصريح صحفي مقتضب، بأن طواقمها تعاملت مع 237 إصابة خلال المواجهات المندلعة، منها أربع إصابات بالرصاص الحي واحدة منها لمتطوع إسعاف الهلال الأحمر، و45 إصابة بالرصاص المطاطي.

وأشارت إلى أن طواقمها واجهت صعوبات كبيرة في الوصول إلى المصابين وأماكن الأحداث بفعل إغلاق الاحتلال لبعض الشوارع وتجريف أخرى.

فعاليات في بيت دجن

وفي بلدة بيت دجن، شرقي نابلس، قال الهلال الأحمر، إنه “تعامل مع إصابتين بالرصاص المطاطي، و20 حالة اختناق بالغاز”.

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية لغايات استيطانية.

وفي شمال الضفة الغربية، قال منسق لجان المقاومة الشعبية في كفر قدوم، مراد اشتيوي، إن “طفلا (12 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ وعشرات بالاختناق”.

وأضاف اشتيوي، أن ذلك جاء “خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرقي قلقيلية”.

مواجهات في الخليل وبيت لحم

وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال اندلعت عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم”.

وفي مدينة الخليل، أصيب 4 شبان بالرصاص المطاطي في مواجهات اندلعت في منطقتي باب الزاوية وشارع الشلالة وسط المدينة.