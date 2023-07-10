300 مهاجر في عداد المفقودين بعد رحلة من السنغال إلى جزر الكناري

وفقًا للتقارير الواردة من وسائل الإعلام، يُفترض أن 300 شخص على الأقل قد انطلقوا في ثلاثة قوارب من السنغال متوجهين إلى جزر الكناري الإسبانية، ولكنهم أصبحوا في عداد المفقودين.

صرّحت المتحدثة باسم "ووكنغ بوردرز" لإغاثة اللاجئين بأن "ما لا يقل عن 300 شخص قد انطلقوا على متن ثلاثة قوارب من السنغال متجهين إلى جزر الكناري الإسبانية ولم يعثروا عليهم حتى الآن".

وذكرت المتحدثة أن هناك قاربين مفقودين منذ 15 يومًا، حيث يُعتقد أن أحدهما يحمل نحو 65 شخصًا والآخر يحمل ما بين 50 إلى 60 شخصًا، وقد غادروا السنغال في محاولة للوصول إلى إسبانيا.

وبالإضافة إلى ذلك، غادر قارب ثالث السنغال في 27 يونيو/حزيران الماضي، وكان على متنه نحو 200 شخص، ولا يزال مصيرهم غير معروف.

