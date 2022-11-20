31 قتيلا في الغارات التركية شمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن 31 شخصا لقول مصرعهم، إثر الغارات التركية فجر اليوم، في مناطق شمال سوريا، ضمن عملية "المخلب-السيف"، التي أطلقتها أنقرة، ردا على التفجير الذي استهدف اسطنبول الأسبوع الماضي.

وأشار المرصد، إلى سقوط، 12 جنديا من قوات النظام السوري، و18 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية، وقوات الأمن الكردية ومجموعات مسلحة أخرى تابعة لها، ومراسل.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، شن غارات جوية، استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال العراق وسوريا، ضمن إطار عملية "المخلب-السيف".

وقال المرصد السوري، إن القصف التركي طال محافظات حلب والحسكة، والرقة، مستهدفا مواقع قوات سوريا الديمقراطية التي أغلب عناصرها من الأكراد، ونقاط انتشار الجيش السوري.

وأشرف وزير الدفاع خلوصي أكار، وكبار القادة العسكريين، على الهجوم، من غرفة العمليات التابعة للقوات الجوية، وفق بيان أصدرته وزارة الدفاع.

وقبل إنطلاق الطائرات التركية من قواعدها، لتنفيذ العمليات العسكرية، قال وزير الدفاع التركي "نباشر عملية المخلب-السيف اعتبارا من الآن".

وأشارت قناة "تي آر تي" التلفزيونية، إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أمر بتنفيذ العملية الجوية، لدى عودته من قمة مجموعة العشرين التي عقدت في بالي.