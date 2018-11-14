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32 قتيلا مدنيا في غارات للتحالف الدولي شرق سوريا الأحد

32 قتيلا مدنيا في غارات للتحالف الدولي شرق سوريا الأحد
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