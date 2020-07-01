3200 مرتزق سوري غادروا ليبيا

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عودة أكثر من 3000 من المرتزقة السوريين الذي جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق في ليبيا إلى بلادهم، بعد انتهاء عقودهم.

وأشار المرصد إلى أن تركيا ما زالت تواصل إرسال “المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لها، للمشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا، إذ تم نقل دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، بالتزامن مع استمرار عودة مئات المقاتلين منهم إلى سوريا، بعد أن تحصلوا على مستحقاتهم المالية كاملة بعد تقدمات قوات الوفاق مبينا أن أكثر من 430 عنصرا منهم قتلوا خلال المعارك.

ولفت المرصد إلى ارتفاع أعداد المجندين الذين نقلوا إلى ليبيا إلى نحو 15,100 من الجنسية السورية، وعاد منهم نحو 3200 إلى بلادهم ، بالتزامن مع جلب تركيا المزيد من عناصر الفصائل إلى معسكراتها وتدريبهم.

وذكر أن من ضمن المجموع العام للمجندين للقتال في ليبيا، يوجد نحو 300 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 14 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد، تم تجنيدهم بعملية إغراء مادي بعد استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر ومن ضمن المرتزقة، 400 شخص اتخذوا من الذهاب إلى ليبيا ذريعة للوصول إلى أوربا، ودخلوا أوروبا بطرق غير شرعية عن طريق إيطاليا.