33 قتيلا في تصادم حافلتين احداهما تقل مهاجرين في بنما

اعلت مصادر رسمية في بنما الاربعاء، مقتل 33 شخصا على الاقل اثر تصادم حافلتين احداهما تقل مهاجرين في طريقهم الى الولايات المتحدة.

وقالت سميرة غوساينه مدير هيئة الهجرة الوطنية البنمية لقناة محلية ان المعلومات المتوفرة حتى الان تؤكد وفاة 33 شخصا في الحادث الذي وقع في منطقة غوالاكا في مقاطعة شيريكي غرب العاصمة بنما في وقت مبكر من صباح الثلاثاء.

واشارت غوساينه الى وجود ثلاثة جرحى في حال حرجة في موقع الحادث.

وكانت حصيلة سابقة اعلنها الرئيس لاورينتينو كورتيسو اشارت الى سقوط 15 قتيلا جراء الحادث

وقالت الشرطة المحلية ان حافلة المهاجرين كانت تقل 66 شخصا بما فيهم السائق ومساعده، ودون الكشف عن جنسيات الضحايا.

وبحسب السلطات، فقد كانت حافلة المهاجرين انطلقت من منطقة دارين الواقعة في غابات شرق البلاد على الحدود مع كولومبيا في طريقها الى كوستاريكا.

ومن كوستاريكا، كان الركاب يعتزمون التوجه عبر أميركا الوسطى الى المكسيك ومنها إلى الولايات المتحدة.

وبحسب سلطات الهجرة، فقد شهدت بنما تضاعفا في عدد المهاجرين غير الشرعيين الى الولايات المتحدة، ووصلت الى 248 ألفًا نصفهم من فنزويلا عام 2022.