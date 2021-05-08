3,3 ملايين وفاة بكورونا حول العالم

تاليا آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

4 آلاف وفاة يومية في الهند

سجّلت الهند عدداً قياسياً جديداً من ضحايا فيروس كورونا خلال 24 ساعة تخطّى أربعة آلاف وفاة.

وقالت الحكومة، إنّ الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد إلى 238,270 وفاة.

ورغم المساعدات الدولية لا يزال المرضى يموتون عند أبواب المستشفات التي تجاوزت طاقتها الاستيعابية.

ويتوقع خبراء سبق أن أبدوا شكوكاً بالأعداد المعلنة رسمياً، أن تبلغ الهند ذروة هذه الموجة الوبائية خلال أسابيع.

وتبدأ ولاية كيرالا في جنوب غرب البلاد السبت مرحلة اغلاق تستمر اسبوعا.

الفيروس في ايفرست

في نيبال، يهدد كورونا موسم تسلق الجبال وسط مؤشرات مقلقة لانتشاره، وهو ما تنفيه الحكومة.

في الأسابيع الثلاثة الماضية، ارتفعت الإصابات بشكل كبير، وأثبتت الفحوص إصابة شخصين من بين خمسة.

تدابير في باكستان

تخشى باكستان تدهور الوضع كما حدث في الهند، وفرضت تدابير صارمة اعتباراً من السبت لمدة 9 أيام.

أُغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمتنزهات وعُلقت المواصلات العامة مع اقتراب عيد الفطر الذي يتسم بالتجمعات الكبيرة.

وتم خفض عدد الرحلات الجوية الدولية وأغلقت الحدود مع إيران وأفغانستان، باستثناء التبادلات التجارية.

ماكرون يدعو واشنطن إلى تصدير اللقاح

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، السبت، الولايات المتحدة إلى رفع جميع القيود المفروضة على تصدير اللقاحات بعد أيام قليلة من اقتراح نظيره الأمريكي رفع الملكية الفكرية عن اللقاحات.

وقال ماكرون، إن “المفتاح لإنتاج اللقاحات بشكل أسرع للبلدان الفقيرة والبلدان الوسيطة هو إنتاج المزيد”، قائلا “ارفعوا الحظر على التصدير”.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال السبت عن استعداده لمناقشة رفع براءات الاختراع في حال تم تقديم “مقترحات ملموسة”.

ودان البابا فرنسيس “الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات” و”فيروس الفردية” الذي يجعلنا “لا نكترث لمعاناة الآخرين”.

الاتحاد الأوروبي يطلب 1,8 مليار جرعة من فايزر

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة السبت إبرام عقد جديد لشراء ما يصل إلى 1,8 مليار جرعة من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا.

ويشمل العقد طلبية مؤكدة للحصول على 900 مليون جرعة وطلبية اختيارية للحصول على 900 مليون جرعة إضافية. وستسمح عمليات التسليم هذه المقررة اعتباراً من العام الحالي وحتى 2023، خصوصاً بمواكبة النسخ المتحوّرة الجديدة من فيروس كورونا، وكذلك ستتيح تلقيح الأطفال والمراهقين.

تلقيح الأكثر عرضة قبل الأطفال

حضّت منظمة الصحة العالمية الجمعة الحكومات في جميع أنحاء العالم على الامتناع عن تلقيح الأطفال ضدّ فيروس كورونا قبل الانتهاء من تحصين كبار السنّ والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة.

ويأتي نداء منظمة الصحة بعد سماح كندا بإعطاء لقاح فايزر للأطفال في خطوة يتوقع أن تتخذها الولايات المتحدة الأسبوع المقبل وتقول ألمانيا إنها قد تعرضه على هذه الفئة العمرية بحلول نهاية آب/أغسطس.

نحو 3,3 ملايين وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,272,332 شخصا في العالم منذ كانون الأول/ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (580,901) تليها البرازيل بتسجيلها 419,114 وفاة ثم الهند مع 238,270 وفاة والمكسيك مع 218,657 وفاة والمملكة المتحدة مع 127,598 وفاة.

تُظهر المؤشرات على مدار الأسبوع تباطؤًا في العدوى في جميع مناطق العالم، باستثناء آسيا بسبب تفشي الوباء في الهند والدول المجاورة لها.