34 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب 34 فلسطينيا بجراح وبحالات اختناق، الخميس، خلال مواجهات متفرقة مع الجيش الإسرائيلي، بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صحافي إن طواقمها تعاملت مع 4 مصابين أصيبوا بالرصاص المطاطي، بالقرب من مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين شبان وقوة إسرائيلية، عقب مسيرة نظمها طلبة جامعة “خضوري” تجاه المدخل الشمالي للمدينة، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأشارت الجمعية إلى أن طواقمها تعاملت مع 30 مصابا بحالات اختناق، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية على المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم (جنوب).

وأوضح البيان، أن جميع الإصابات تم علاجها ميدانيا.

وقال شهود عيان، إن مواجهات اندلعت على مدخل بيت لحم الشمالي، عقب مسيرة نظمتها فصائل فلسطينية، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. (الأناضول)