34 حالة كورونا في الاردن والجيش ينتشر على مداخل المدن

أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، أنه سينشر قوات عسكرية تابعة له عند مداخل ومخارج مدن المملكة في إطار الإجراءات الرامية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وافادت تقارير ومصادر صحية الى ارتفاع عدد المصابين بالفايروس الى 34 حالة

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، في بيان نقلته وكالة "بترا" الرسمية، إنها "ستتواجد على مداخل ومخارج المدن في جميع أرجاء الوطن، في إطار إجراءات منع انتشار فيروس كورونا".

وناشدت القيادة العامة للقوات المسلحة في البيان، الذي حمل رقم 1، المواطنين "اتباع جميع التعليمات الصادرة عن الوحدات المنتشرة على مداخل ومخارج المدن والمحافظات".

في غضون ذلك، أفادت الجهات الطبية المعنية بارتفاع عدد الإصابات في الأردن إلى 34 حالة دون رصد أي وفيات.

وقالت وزارة الصحة، صباح الاثنين، إنه تم تسجيل 4 حالات جديدة وهي لأردنيين خالطوا مصابين تم رصدهم سابقا.

ولاحقا، أكد مدير إدارة مستشفيات البشير، محمود زريقات، إصابة ممرضة بفيروس كورونا تعمل بقسم جراحة العظام.