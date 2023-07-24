34 قتيلا في حرائق الجزائر وتبون يعزي

اعلنت مصادر رسمية جزائرية عن ارتفاع عدد ضحايا الحرائق التي اشتعلت في غابات البلاد الى 24 ضحية فيما نعت القوات المسلحة استشهاد 10 عسكريين

واجتاحت الحرائق الغابات بمنطقتي بجاية والبويرة الجبليتين، في وقت تجتاح فيه موجة من الطقس الحار مناطق شمال أفريقيا وجنوب أوروبا. وقالت وزارة الداخلية إنها تواصل عمليات الإطفاء في مناطق بومرداس والبويرة وتيزي وزو وجيجل وبجاية وسكيكدة.

ويشارك نحو 7500 من أفراد فرق الإطفاء في جهود إخماد الحرائق وأُجلي نحو 1500 شخص حتى الآن في ظل درجات حرارة تصل إلى 49 درجة مئوية في بعض بلدات تونس التي وصلتها الحرائق عبر غابات

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يا لطيف..!

عدد ضحايا الحرائق يرتفع إلى 34 ضحية.. 24 مدنيًا و10 عسكريين😥! رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم الصبر والسلوان.#الجزائر #الجزائر_الجديدة #تبون #شنقريحة pic.twitter.com/pFJbKa04JU — salim salhi سليم صالحي الصفحة الرّسمية (@salimsalhi) July 24, 2023

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