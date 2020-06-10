34 وفاة بكورونا في العراق و36 بالسعودية، ولا إصابات في تونس لليوم السابع

تسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.

سجّلت عدة دول عربية الأربعاء، المزيد من ضحايا فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، ولا سيّما في العراق التي سجلت أعلى معدل وفيات يومي منذ بدء الجائحة، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الأربعاء، تسجيل 34 وفاة بكورونا، في أعلى معدل منذ اكتشاف الفيروس بالبلاد في شباط/ فبراير الماضي. وسجلت الوزارة في 6 حزيران/ يونيو الحالي، 33 وفاة.

وقالت الوزارة في بيان: "تم تسجيل ألف و146 إصابة بالفيروس إلى جانب 34 وفاة".

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 15 ألفا و414، توفي منهم 426، وتعافى 6 آلاف و214.

وعادت الحكومة لفرض حظر التجوال الشامل بدءا من أواخر أيار/ مايو الماضي، ويسري حتى الأحد 14 حزيران/ يونيو الجاري، عقب تزايد وتيرة الإصابات مؤخرا.

وتسود المخاوف في العراق من انهيار النظام الصحي حال ارتفاع أعداد الإصابات على نطاق واسع.

وفرض العراق حظر التجوال لأول مرة في 17 آذار/ مارس الماضي، قبل أن يخفف قيوده في 21 أبريل/نيسان الماضي، حيث سُمح بتجوال السكان خلال ساعات النهار عدا يومي الجمعة والسبت اللذين طُبق فيهما حظرا شاملا.

وفي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 36 وفاة، و3 آلاف و717 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي ألف و615 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 112 ألف و288، منها 819 وفاة، و77 ألف و954 حالة تعافٍ.

وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 وفيات، وألف و716 إصابة بكورونا، وألف و844 حالة تعاف.

وقالت الوزارة في بيان، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 73 ألفا و595، بينها 66 وفاة، و49 ألف و413 حالة تعافٍ.

أما في الكويت، فأعلنت وزارة الصحة تسجيل وفاتين، و683 إصابة بالفيروس، وتعافي ألف و126 مريضا.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 33 ألفا و823، منها 275 وفاة، و23 ألف و288 حالة تعاف.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 20 إصابة بكورونا، فيما لم تشر إلى حالات التعافي.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألف و388، منها 30 وفاة، و832 حالة تعاف.

أما في تونس، فلم تسجل، لليوم السابع على التوالي، أي إصابة بالفيروس، ليستقر العدد الجملي للمصابين عند 1087.

وبحسب بيان لوزارة الصحة، سجلت البلاد إجمالا 983 حالة تعاف من كورونا، فيما استقرت الوفيات عند 49.

