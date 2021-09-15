35 غارة جوية على 3 محافظات يمنية

قالت قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الحوثيين إن “طيران التحالف شن خلال الساعات الماضية 23 غارة على محافظة مأرب وسط اليمن“.

وأضافت أن” التحالف شن أيضا 6 غارات جوية على مطار تعز الدولي جنوب غربي البلاد”.

كما شن طيران التحالف 6 غارات أخرى على مديرية كتاف في محافظة صعدة (شمال غرب) قرب الحدود السعودية، حسب المصدر.

ولم تتطرق القناة إلى وجود خسائر من عدمها جراء هذه الغارات، فيما لم يصدر تعليق من قبل التحالف العربي حول الأمر.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.