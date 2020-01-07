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ايران تؤجل دفن سليماني بعد مقتل 35 قتيلا خلال تشييعه

منشور 07 كانون الثّاني / يناير 2020 - 10:02
شاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني
شاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني

قالت مصادر اعلاميةايرانية ان طهران اجلت عملية دفن قاسم سليماني بعد مقتل 35 شخصا على الاقل خلال التدافع في جنازتة

في مدينة كرمان جنوب شرقي إيران.

وتدافع المشيعون اليوم في كرمان، جنوب شرقي البلاد، وملأوا الشوارع الرئيسية في المدينة، وتسلقوا الهضاب المواجهة للمدينة ليتسنى لهم مشاهدة موكب التشييع.

ووصل جثمان سليماني، الذي قتل بضربة أمريكية في العراق يوم الجمعة الماضي، إلى مسقط رأسه الثلاثاء لدفنه.

وشاركت حشود غفيرة في تشييع سليماني على مدى الأيام الماضية، حيث قدر عدد المشيعين أمس في العاصمة طهران بـ 5 ملايين شخص.

 


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