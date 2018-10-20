35 قتيلا من داعش بهجوم دعمه التحالف في شرق سوريا

ارشيف

قتل 35 على الأقل من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في معارك وغارات جوية نفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن ضد معقلهم الأخير في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان السبت.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس إنه "قتل 28 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية في غارات شنها التحالف الدولي على بلدة هجين وأطرافها خلال اليوم ومنتصف الليل، كما قتل سبعة آخرين خلال اشتباكات مع قوات سوريا الديموقراطية" التي تشن هجوما بدعم من التحالف على المنطقة منذ الشهر الماضي.

في اتصال مع وكالة فرانس برس لم يعط المتحدث باسم التحالف أي تعليق حتى الان.

ويتدخل التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين الذي تقوده الولايات المتحدة دعما لقوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل كردية وعربي،التي أطلقت في 10 أيلول/سبتمبر المرحلة الاخيرة من هجومها الهادف الى طرد تنظيم الدولة الاسلامية من شرق سوريا.

وتجري العملية في محافظة دير الزور الحدودية مع العراق. ويستهدف الهجوم الجيب الاخير الذي يسيطر عليه الجهاديون على الضفة الشرقية لنهر الفرات في منطقة غير بعيدة من الحدود العراقية.

وفي تلك المنطقة قتل 41 مدنيا بينهم عشرة أطفال في ضربات جوية للتحالف نفذت الخميس والجمعة بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

ومنذ 10 أيلول/سبتمبر أوقعت المعارك 414 قتيلا في صفوف الجهاديين و227 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.