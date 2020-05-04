3.5 مليون مصاب بكورونا واوربا تتعهد بتمويل لقاح بالمليارات

تعهدت دول ومؤسسات أوروبية بدفع مليارات الدولارات من أجل توفير لقاح وعلاج لفيروس كورونا.

ويهدف المؤتمر الذي يشارك فيه عدد من قادة دول العالم ومؤسساته عبر تقنية الفيديو إلى جمع سبعة مليارات ونصف المليار جنيه استرليني.

واستهلت المفوضية الأوروبية المؤتمر بالتعهد بتوفير مليار يورو قبل أن تعلن فرنسا وألمانياتوفير 500 مليون يورو و525 مليون يورو على التوالي. كذلك تعهدت النرويج بتقديم مليار دولار

أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة مؤكدة

تظهر الأرقام التي تنشرها جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم تجاوز ثلاثة ملايين ونصف المليون إصابة بينما اقترب عدد الوفيات من ربع مليون.

ولاتزال الولايات المتحدة الأمريكية هي الأكثر تضررا من حيث عدد الإصابات والوفيات بالفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 67 ألف شخص في البلاد التي شهدت تسجيل ما يزيد عن مليون ومائة ألف حالة.

عربيا، تتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات إصابة بأكثر من 27 ألف حالة بينما يعد رقم الوفيات في الجزائر على مستوى العالم العربي ب463.