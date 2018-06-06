37 بالمئة من المواطنيين يعتبرون سياسات ماكرون غير صحيحة

ومنذ عدة أشهر تشهد البلاد إضرابات احتجاجا على سياسة شد الأحزمة والإصلاحات الحكومية.

كشف استطلاع رأي أن 37 بالمائة من الفرنسيين يرون أن سياسة الرئيس إيمانويل ماكورن "غير صحيحة".

جاء ذلك وفق إستطلاع أجرته شركة "بي في إيه" الفرنسية للدراسات، يومي 4 و5 يونيو/ حزيران الحالي مع ألف و18 شخص يفوق أعمارهم سن الـ 18.

وبحسب الاستطلاع فإن نسبة المؤيدين لسياسات ماكرون، تتطابق مع نسبة سلفه فرانسوا أولاند بعد عام من توليه منصب الرئاسة.

وفي المقابل يرى 31 بالمائة من الفرنسيين أن سياسات ماكرون "صحيحة"، وفق الاستطلاع.

وأشار أن 55 بالمائة من المشاركين في الاستطلاع يعتبرون أن إجراءات ماكرون الداعمة لطبقة الفقراء غير وافية، فيما يرى 11 بالمائة منهم أن الرئيس الفرنسي "لم يفعل الكثير" من أجل الفقراء".

ولفت أن 59 بالمائة يعتبرون أن نسبة المساعدات الاجتماعية واسعة في البلاد؛ بينما يقول 39 بالمائة أن حجم المساعدات الاجتماعية ضيئلة.

ومنذ عدة أشهر تشهد البلاد إضرابات احتجاجا على سياسة شد الأحزمة والإصلاحات الحكومية.

وسبق لعمال قطاعات الطيران والسكك الحديدية والطاقة مواصلة إضرابهم حتى أواخر يونيو/ حزيران الحالي.