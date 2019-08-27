38 دولة من بينها الامارات تشارك في معرض دمشق وواشنطن تحرض على المقاطعة

تنطلق يوم الأربعاء فعاليات معرض دمشق الدولي تحت شعار "من دمشق.. إلى العالم"، بمشاركة دولية واسعة، لتؤكد سوريا بذلك أنها ماضية في البناء والإعمار رغم الحرب والعقوبات الغربية.

ووفقا لما نشرته وكالة "سانا"، فإن هذا العام يشهد زيادة في عدد المشاركين والزوار القادمين من مختلف دول العالم، حيث سيرتفع علم 38 دولة مشاركة، وستتواجد شركات محلية وأجنبية بزيادة 400 شركة عن العام الماضي، إضافة إلى حضور وفود رجال أعمال من العراق وعمان والإمارات ولبنان وإيران وغيرها.

وحقق المعرض المنعقد هذا العام بدورته الـ 61 المساحة المحجوزة الأكبر منذ تاريخ انعقاده على المستوى المحلي والإقليمي، إذ تجاوزت 100 ألف متر مربع، وفي ذلك إشارة واضحة لمكانة سوريا الاقتصادية والاستثمارية في العالم.

رجال اعمال اماراتيين

كشف مصدر في المؤسسة العامة للمعارض بدمشق أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى يضم 40 رجل أعمال، من المتوقع أن يصل دمشق، اليوم الثلاثاء، للمشاركة في فعاليات الدورة 61 لـ"معرض دمشق الدولي".

وبحسب المصدر، فإن الوفد الإماراتي سيضم عددا من الأسماء الإماراتية اللامعة في مجال المال والأعمال، ورؤساء شركات تطوير عقاري ومجموعات تجارية، ومديرين عامين وأعضاء في غرف التجارة في إمارات أبو ظبي ودبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان والشارقة وأم القيوين.

وأكد المصدر أن من بين أعضاء الوفد الإماراتي حميد محمد آل علي، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة في الإمارات، وعبد الله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة، وناصر محمد النويس رئيس مجموعة "روتانا"، وعبد الله محمد السويدي مدير شركة "بن دسمال" القابضة.

وسيضم الوفد أيضا عارف إسماعيل خوري، مدير شركة "ريبورتاج" العقارية، وسعيد محمد المحيربي عضو مجلس إدارة شركة "أرابتك" القابضة، وراشد سيف السويدي رئيس شركة "هوريزن إنيرجي إل إل سي".

كذلك سيشارك عبد الجبار عبد المحسن الصايغ، رئيس شركة ومجموعة "الصايغ"، إضافة إلى رؤساء وممثلي مجموعة من الشركات الصناعية والعقارية والاستثمارية والتجارية في الإمارات العربية المتحدة.

وتنطلق فعاليات "معرض دمشق الدولي" بدورته الـ 61 تحت عنوان "من دمشق إلى العالم"، في 28 أغسطس الجاري ولغاية 6 سبتمبر المقبل، ووصلت المساحات المحجوزة فيه إلى 100 ألف متر مربع، وهي الأكبر منذ انطلاقته.

وزاد عدد الشركات المشاركة في معرض دمشق للعام الجاري بمقدار 400 شركة، مقارنة بالعام الماضي، ليصل العدد المسجل إلى 1500 شركة.

حرب اميركية وادانة روسية

قالت الخارجية الروسية إن المحاولات الأمريكية لتعطيل معرض دمشق الدولي ضارة بسوريا، وتندرج ضمن محاولات لحجب جهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد.

وقالت الوزارة في بيانها: "نعتبر استمرار حجب الولايات المتحدة لجهود القيادة السورية لإعادة إعمار البلاد بعد الأزمة، يضر وحدة وسيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، ويتعارض بشكل مباشر مع نص وروح قرارات المجتمع الدولي بشأن سوريا، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254".

وأضاف البيان: "ابتداء من 22 أغسطس، تظهر على موقع السفارة الأمريكية في سوريا، الذي لا يزال يعمل على الرغم من أن البعثة الدبلوماسية الأمريكية قد توقفت في عام 2011، دعوات واحدة تلو الأخرى إلى عدم حضور معرض دمشق تحت تهديد العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية... الإدارة الأمريكية تهدد مباشرة أولئك الذين يرغبون في تطوير التعاون مع سوريا في المجالين التجاري والاقتصادي، أو حتى مجرد النظر في هذه الآفاق".

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن أهمية المعرض الدولي في دمشق "بالنسبة لبلد يسير على طريق الاستقرار واستعادة الاقتصاد الذي تم تدميره نتيجة لهجوم الإرهاب الدولي، تصعب المبالغة في تقديرها، من الواضح أن هذا الاحتمال لا يرضي أولئك الذين يدعمون بنشاط ويواصلون دعم القوى المعارضة للحكومة الشرعية في الجمهورية العربية السورية".

وتنطلق فعاليات معرض دمشق الدولي، الأربعاء، بحفل افتتاح رسمي، فيما يفتح أبوابه أمام زواره يوم الخميس، ويستمر لغاية 6 سبتمبر المقبل.