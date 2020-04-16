38 وفاة و2218 إصابة كورونا في 16 دولة عربية الخميس

سجلت 14 دولة عربية، الخميس، 38 وفاة و2218 إصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وفق بيانات رسمية.

جاء ذلك، وفقاً لإحصائية أعدتها “الأناضول” استنادا إلى أرقام صادرة عن وزارات الصحة في تلك الدول.

وجاءت أعلى حصيلة للوفيات في مصربـ 13 حالة، تبعتها الجزائر بـ 12 حالة.

وفيما يلي حصيلة ضحايا كورونا عربيا الخميس:



مصر: 13 وفاة و168 إصابة

الجزائر: 12 وفاة و108 إصابات

السعودية: 4 وفيات و518 إصابة

المغرب: 3 وفيات و249 إصابة

تونس: حالتا وفاة و42 إصابة

الإمارات: حالتا وفاة و460 إصابة

العراق: وفاة واحدة و19 إصابة

السودان: وفاة واحدة

قطر: 392 إصابة

الكويت: 119 إصابة

سلطنة عمان: 109 إصابات

البحرين: 27 إصابة

لبنان: 5 إصابات

الأردن: إصابة واحدة

فلسطين: إصابة واحدة

وحتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونين و175 ألفا، توفي منهم أكثر من 145 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 546 ألفا، حسب موقع “وورلد ميتر” المتخصص في رصد أعداد ضحايا الوباء بالعالم. (الأناضول)