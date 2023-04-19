39 مستشفى تتوقف عن العمل..القطاع الطبي في السودان يعاني

البوابة - دخل القطاع الطبي في العاصمة الخرطوم، والولايات السودانية المتاخمة لمناطق القتال، مرحلة خطيرة، جراء الإشتباكات التي تشهدها السودان، لليوم الخامس على التوالي بين قوات الدعم السريع من جهة، والجيش السوداني من جهة أخرى، والتي أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين.

وقالت نقابة الأطباء السودانية، إن 39 مستشفى من أصل 59 مستشفى أساسية في الخرطوم والولايات المتاخمة لمناطق الاشتباك، توقفت عن العمل.

واشارت النقابة في تقرير لها، إلى أن 9 مستشفيات تعرضت للقصف، فيما تم إجلاء 16 مستشفى بشكل قسري.

وبينت النقابة، أنه نتيجة لنقص الكوادر والامدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي، فإن 20 مستشفى تعمل بشكل كامل أو جزئي، مهددة بالإغلاق.

وأوضحت النقابة، أن العديد من عربات الإسعاف تعرضت للإعتداء من قبل العسكريين، ولم يتم السماح لها بممارسة عملها ونقل المرضى والجرحى على بعض الطرقات.

واتهم الجيش السوداني، اليوم الأربعاء، قوات الدعم السريع بعد الإلتزام بالهدنة التي أعلن عنها مساء أمس الثلاثاء، مؤكدا أن تلك القوات ارتكبت انتهاكات في مروي والخرطوم بحري.

كما أكد الجيش، أنه مستمر في تأمين مقر القيادة العامة وسط الخرطوم، في ظل تصاعد حدة الاشتباكات في محيط المقر والمطار ومقر التلفزيون الرسمي.

وتشهد مناطق متفرقة من السودان، منذ صباح السبت الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث تتركز معظمها في العاصمة والولاية الشمالية، في محاولة من كلا الطرفين المتقاتلين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري بالخرطوم ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.