4قتلى في اشتباك مع الشرطة الاميركية في نيو مكسيكو

لقي 4 اشخاص على الاقل بينهم مسلح مصرعهم واصيب اخرون في هجوم دامي بولاية نيو مكسيكو وفق ما افادت الشرطة المحلية في بيان موضحة ان الهجوم تم في منطقة سكنية في مدينة فارمنغتون على بعد 290 كيلومترا تقريبا شمال غربي ألباكركي أكبر مدن الولاية.

واعلنت شرطة فارمنغتون إن اثنين من أفرادها أصيبا في تبادل إطلاق النار مع المهاجم الذي لقي حتفه برصاص الشرطة فيما بعد مشيرة الى إن هناك العديد من الضحايا المدنيين يقدر عدد بثلاثة على الاقل

ولا تعتقد الشرطة وفق بيانها ان الامر يتعلق بهجوم ارهابي، وتحدثت عن عمل فردي اقدم عليه الجاني ، وقالت ان الهجوم دفع الى إغلاق مدارس عامة عدة في فارمنغتون، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها نحو 46 ألف نسمة وذلك على الرغم من انهاء التهديد بشكل كامل ونهائي