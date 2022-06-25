4 آلاف مقاتل أوكراني محاصرون قرب "ليسيتشانسك".. قديروف: تحرير 800 مدني في مصنع "آزوت"

قال الرئيس الشيشاني، رمضان قاديروف، اليوم السبت، إنه تم تحرير 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع "آزوت"، في حين أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو أن 4 آلاف مقاتل أوكراني محاصرين قرب "ليسيتشانسك".

وقال قديروف، عبر حسابه على تطبيق "تلغرام": "تم تحرير المنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك والمطار بالكامل".

وأضاف: "إطلاق سرح 800 مدني وإخراجهم من أراضي مصنع آزوت".

وتابع: "يجري الآن تطهير مطار سيفيرودونيتسك من فلول العصابات والسيطرة عليه".

يُذكر أنه أثناء عمليات تحرير مدينة سيفيرودونيتسك، قام الجيش الروسي والقوات المتحالفة من جمهورية لوغانسك بحصار مقاتلي الكتائب القومية الأوكرانية المتطرفة في مصنع أزوت.

4 آلاف مقاتل أوكراني محاصرون قرب "ليسيتشانسك"

من جهة أخرى أعلن الانفصاليون الموالون لموسكو أن آلاف المقاتلين الأوكران باتوا محاصرين.

وقالت قوات لوغانسك الموالية "تمكنا من تطويق أكثر من 4000 عسكري أوكراني قرب "ليسيتشانسك" آخر المدن الخاضعة للسيطرة الأوكرانية في لوغانسك.

وإلى الجنوب من ليسيتشانسك، قال رئيس بلدية هيرسك أولكسي بابتشينكو، إن القوات الروسية دخلت البلدة واحتلت المنطقة بالكامل، أمس الجمعة.