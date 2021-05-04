4 إصابات بإنفجار موقع نفطي في ليبيا

أعلنت شركة الزاوية لاكرير النفط الليبية، الأحد ، تسجيل 4 إصابات طفيفة لأشخاص تابعين لمنسقية صيانة الآلات الدقيقة، وتسجيل أضرار مادية، بعد وقوع انفجار بالمرجل البخاري بمصفاة الزاوية أثناء تجهيزه لعمليات إعادة التشغيل.

وقالت الشركة في بيان لها تعليقا على الحادثة إنه تزامنا مع بداية تشغيل وحدات التكرير الأولى، وأثناء تجهيز المرجل البخاري لعمليات إعادة التشغيل من قبل أخصائيي إدارة التشغيل، وبحضور مختصي إدارة الصيانة لإجراء عمليات الصيانة الموقعية اللازمة، حصل انفجار بالمرجل البخاري، بعد محاولة إشعال الموقد رقم 1 بالمرجل .

وعلى صعيد الأضرار المادية ختمت الشركة إلى حدوث انبعاج بجسم المرجل، مع سلامة كافة الوحدات الإنتاجية الأخرى المحيطة به، مؤكدة استمرار جميع العمليات التشغيلية بالمصفاة بصورة طبيعية، وفق قولها. (القدس العربي)